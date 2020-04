Serie A, venerdì assemblea straordinaria: i presidenti hanno paura che le tv non paghino

L'assemblea convocata d'urgenza per il 1° maggio servirà ai club di Serie A per parlare della questione diritti TV. In molti hanno il timore che Sky, Dazn e Img non versino l'ultima rata, la sesta, che scade nei primi giorni del prossimo mese. Una riunione che verrà preceduta da una conference call tra i direttori commerciali di tutte le società. Il sistema calcio sta rischiando grosso e i proventi dai diritti televisivi sono decisivi per prendere tempo e cercare una soluzione. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.