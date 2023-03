Serie A, via libera alla vendita dei diritti tv per 5 anni e non 3. Ma la norma non è retroattiva

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di TuttoSalernitana.com

Il 'Fatto Quotidiano' oggi in edicola fa il punto sulla questione dei diritti tv. E spiega che dal Governo è arrivato il via libera per la vendita dei diritti televisivi della Serie A per cinque anni e non solo per un triennio. La norma, però, non è retroattiva e di conseguenza nel 2024 dovrà esserci la riassegnazione perché non è possibile prolungare l'accordo in corso con Sky e DAZN. Ora la Lega è al lavoro per scrivere il nuovo bando visto che l'Antitrust ha ritenuto necessaria una domanda ad hoc dopo che la vendita è passata da 3 a 5 anni