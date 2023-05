Serie A, vincono Juventus e Atalanta. Pari per la Fiorentina

MilanNews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

Vittoria per la Juventus, che si è imposta per 2-1 sul Lecce grazie alle reti di Paredes e Vlahovic. Anche l'Atalanta ha ottenuto i tre punti, superando lo Spezia per 3-2 con i gol di De Roon, Zappacosta e Muriel. Pareggio invece fra Salernitana e Fiorentina. Il Torino, invece, ha battuto per 0-2 la Sampdoria sempre più vicina alla retrocessione in Serie B. Per i granata a segno Buongiorno e Pellegri.