Serie A, vincono tutte le rivali del Milan: il programma di oggi

Ieri è ripartita la Serie A Enilive, arrivata al 30° turno. Non un turno positivo per il Milan - impegnato questa sera al Maradona di Napoli - che ha visto tutte le concorrenti per un posto europeo portare a casa i tre punti. Dal Bologna alla Juventus passando per la Roma. Questi i risultati di ieri e il programma odierno.

Di seguito, ecco il programma di Serie A verso la 30^ giornata di campionato:

Sabato 29 marzo, ore 15.00, Como-Empoli 1-1

Sabato 29 marzo, ore 15.00, Venezia-Bologna 0-1

Sabato 29 marzo, ore 18.00, Juventus-Genoa 1-0

Sabato 29 marzo, ore 20.45, Lecce-Roma 0-1

Cagliari-Monza (domenica 30 marzo, ore 12.30) [DAZN]

Fiorentina-Atalanta (domenica 30 marzo, ore 15.00) [DAZN]

Inter-Udinese (domenica 30 marzo, ore 18.00) [DAZN/Sky/NOW]

Napoli-Milan (domenica 30 marzo, ore 20.45) [DAZN]

Verona-Parma (lunedì 31 marzo, ore 18.30) [DAZN/Sky/NOW]

Lazio-Torino (lunedì 31 marzo, ore 20.45) [DAZN]