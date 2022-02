Vittoria interna per l'Udinese, che nel ventiquattresimo turno di Serie A ha superato il Torino per 2-0. Alla Dacia Arena i bianconeri si sono portati in vantaggio soltanto al novantreesimo minuto con Molina, raddoppiando tre minuti più tardi con il calcio di rigore trasformato da Pussetto.