Serie A, vittoria per la Lazio contro lo Spezia: al Picco finisce 0-3

© foto di www.imagephotoagency.it

Vittoria larga per la Lazio, che ha battuto lo Spezia nell'incontro valido per la trentesima giornata di Serie A. I biancocelesti nel primo tempo sono passati in vantaggio con Immobile, bravo a trasformare un calcio di rigore. Nella ripresa, la formazione di Sarri ha raddoppiato con Felipe Anderson chiudendo definitivamente i conti con Marcos Antonio.