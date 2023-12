Serie A, Zapata segna e fa vincere il Torino contro l'Empoli

vedi letture

Nel posticipo del sabato sera, quello delle 20.45 tra Torino ed Empoli, i granata vincono 1-0 grazie a un colpo di testa nel primo tempo di Duvan Zapata, che sale così a quota 4 reti in Serie A.

Il Torino sale così a quota 23 punti in classifica, occupando al momento la 9^ posizione. Ancora difficoltà per l'Empoli, che dopo il pareggio interno contro il Lecce perde così in trasferta contro i ragazzi di Ivan Juric. Domani in campo il Milan contro il Monza, nell'anticipo della domenica alle 12:30.