© foto di www.imagephotoagency.it

L'Atalanta si aggiudica lo spareggio Champions con la Lazio all'Olimpico. Zappacosta e Hojlund firmano la vittoria per due reti a zero della squadra di Gasperini, che sale al terzo posto in classifica, agganciando a quota 41 punti la Roma ed il Milan.