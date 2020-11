Serie A, Zlatan Ibrahimovic è l'MVP del mese di ottobre: il premio sarà consegnato prima di Milan-Verona

Secondo quanto annunciato dalla Lega Serie A, Zlatan Ibrahimovic è stato nominato come MVP del mese di ottobre. Il premio sarà consegnato prima di Milan-Verona, in programma domenica sera a San Siro. La classifica è stata redatta secondo le rilevazioni statistiche di Stats Perform con l'ausilio dei dati di tracking registrati da Netco Sports. Per il calcolo sono state considerate la quarta, la quinta e la sesta giornata d'andata del campionato di Serie A. Tra le caratteristiche che hanno permesso al numero 11 rossonero di primeggiare su altri grandi campioni del torneo si evidenziano i seguenti dati:

-ha svillupato l'indice di efficienza tecnica più alto in due giornate su tre

-una performance di efficienza tecnica del 96.3% con picco del 98% e fisica del 92%

-grazie alle straordinarie doti fisiche riesce a far rendere meglio anche i compagni

-l'ottima proprietà di palleggio e controllo gli hanno consentito di non perdere mai un 1vs1 offensivo e raggiungere il 94% nel K pass