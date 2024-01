Serie B, al via campagna contro il razzismo

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Serie B e Dipartimento della Pubblica Sicurezza si uniscono per dare il proprio contributo contro il razzismo: durante le dirette tv della 22/a giornata, informa la Lega, appare a fianco del risultato della gara la manchette con scritto 'No al razzismo' mentre dal prossimo turno l'attività proseguirà in campo con creatività led e sui maxischermo. "L'Italia è un Paese accogliente e la sua gente da sempre ha testimoniato uno spirito di condivisione verso tutti, in piena adesione ed attuazione ai principi costituzionali e contro ogni tipo di discriminazione - afferma il presidente della Lega B, Mauro Balata -. Da questo terreno fertile, in linea con il significato della 'giornata della memoria' che si celebra domani, dobbiamo lavorare per isolare quello sparuto numero di balordi che rovina l'immagine di tutti i veri tifosi, dentro e fuori dagli stadi, con atteggiamenti insensati, del tutto estranei alla nostra cultura e al pensiero della stragrande maggioranza degli italiani.

Il mio ringraziamento va sempre al Dipartimento della Pubblica Sicurezza con il quale la Lega B conduce continue campagne di inclusione e non discriminazione". "Siamo lieti di condividere con la Lega serie B iniziative di sensibilizzazione comune su temi molto importanti come la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne, degli abusi sui minori e la discriminazione", dichiara il direttore del Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Stefano Delfini (ANSA).