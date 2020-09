Serie B, domani i calendari: si terrà una cerimonia a Pisa

(ANSA) - ROMA, 08 SET - Si svolgerà domani in piazza del Duomo a Pisa la cerimonia del calendario di serie B, il campionato degli italiani che si svela in un luogo simbolo del Bel Paese. La stagione n.89 comincerà il 26 settembre, con l'opening day venerdì 25, si chiuderà il 7 maggio e prevede incontri nel periodo natalizio - il 27 e 30 dicembre e il 3 gennaio e il giorno di Pasquetta, il 5 aprile. La cerimonia è organizzata nel pieno rispetto delle misure anti-covid, sarà trasmessa da Dazn e Rai e avrà sul palco ospiti d'onore come Cristiano Militello, che racconterà i tifosi della serie B, e Monica Fontani la moglie di Gigi Simoni il tecnico più vincente della serie B. "Siamo sempre di più 'il Campionato degli italiani' e lo possiamo dire non solo per la distribuzione territoriale assolutamente uniforme in tutto il Paese ma perché rappresentiamo il cuore delle comunità, non solo sportive, e il punto di riferimento di famiglie, che affidano i propri figli alle nostre società che hanno una responsabilità non solo di crescita atletica ma soprattutto educativa - dichiara il presidente della Lega B, Mauro Balata -. Siamo anche guida talvolta di un intero territorio, per far crescere l'indotto economico che il calcio genera, per la propria immagine all'esterno o anche semplicemente per promuovere un progetto solidale. Prendete ad esempio l'immane emergenza e tragedia che abbiamo affrontato negli scorsi mesi e che speriamo di non dover più fronteggiare almeno con la stessa drammaticità, quella del Covid. Le nostre società sono diventate in tantissimi casi il punto di partenza per iniziative di sostegno alla popolazione", conclude Balata. (ANSA).