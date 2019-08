Serie B lavora per sperimentazione Var

(ANSA) - MILANO, 01 AGO - La Lega Serie B prosegue nelle discussioni sulla sperimentazione della Var nel prossimo campionato. Il tema è stato analizzato nel corso dell'assemblea odierna delle società, che hanno discusso le modalità di test per la videoassistenza arbitrale, tra i costi e la necessità di formare i fischietti della Can B. La fase sperimentale dovrebbe prendere il via con l'inizio del prossimo campionato, con la fase online prevista per la seconda parte del torneo. Intanto il Consiglio Direttivo perde un altro pezzo: si è infatti dimesso Maurizio Felugo, per incompatibilità, con i consiglieri in carica ridotti a 5 (su un totale di 9). La votazione per i quattro posti vacanti tuttavia è stata rinviata a settembre, mentre durante l'assemblea si è parlato anche di mutualità e dei rapporti economici tra le diverse leghe riguardo ad esempio paracadute e contributi.