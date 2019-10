Serie B, ufficiale lo sbarco nel mondo dei videogiochi

(ANSA) - ROMA, 9 OTT - Il calcio della Serie B nel mondo dei videogiochi. Grazie a un accordo della Lega con la Konami Digital Entertainment nasce infatti l'unico videogioco di calcio su console e dispositivo mobile a offrire l'esperienza completa della Serie B nel 2019-20. Un accordo storico per la Serie B che, in occasione del suo 90° anniversario, permetterà ai propri tifosi di vivere le emozioni del campionato della Serie B attraverso eFootball PES 2020 e lo esporterà in tutto il mondo. Per Mauro Balata, presidente della Lega B è "un momento importante per la diffusione del brand Serie B nel mondo e di occasione unica per avvicinare nuovi giovani tifosi che attraverso eFootball PES 2020 possono coltivare la passione per la loro squadra o appassionarsi a questo meraviglioso e sempre incerto campionato. I numeri parlano chiaro: milioni di gamer soprattutto giovani chiedono di restare vicino ai club anche davanti a una console e l'accordo con Konami va proprio in questa direzione".