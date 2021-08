Serie C, Bari: la squadre decide di aderire al percorso vaccinale messo in atto dal club

Rientrata l'emergenza legata al focolaio scoppiato nello spogliatoio, il Bari torna alla normalità, ma non guarda solo al campo: la squadra, infatti, ha deciso di aderire al percorso vaccinale messo in atto dal club.

Questa la nota:

"La completa negativizzazione del gruppo squadra consegna a mister Mignani l’opportunità di allenare con maggiore carica e serenità in vista del primo impegno stagionale in programma il 21 agosto. Carica percepibile chiaramente già nella seduta di allenamento mattutino: riscaldamento tecnico, mobilità articolare, esercitazioni tattiche e lavoro atletico su medie e brevi distanze. Anche per domani è in programma una singola seduta di allenamento.

Intanto tutti i calciatori, come anche lo staff biancorosso, hanno deciso di aderire al percorso vaccinale messo a disposizione dalla Società. E così questa mattina, dopo la seduta in campo e grazie al supporto di Tecsial e La Lucente, partner e sponsor di SSC Bari, e di Network Contacts, chi tra staff e squadra era in possesso dei requisiti idonei, si è sottoposto a prima o seconda dose presso un hub vaccinale del territorio.

Una ulteriore dimostrazione del grande senso civico e responsabilità che anima il gruppo biancorosso, ancor di più in un momento così delicato e difficile".