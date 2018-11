Serra: "Difficile adattare un interno nel ruolo di Biglia, più probabile una mediana a due"

Katia Serra, intervenuta a Sky Sport 24, ha parlato delle possibili soluzioni per rimpiazzare Biglia: "E' un grosso problema, giocare a tre senza un giocatore con le caratteristiche da play è difficile. Più probabile una mediana a due, ci sarebbe Montolivo ma è fuori dalle scelte. Tutti i giocatori sarebbero adattati, non è facile trasformarsi da interno di centrocampo a play. Secondo me dovrebbero giocare due mediani come Bakayoko e Kessie, non escludo un puro 4-4-2 per sfruttare gli esterni e mettere tanti palloni in mezzo. Sta crescendo l'intesa tra Cutrone e Higuain, per cui perché non continuare ad insistere su questa scelta".