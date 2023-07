Serra verrà dismesso, ma non per il gol annullato a Messias o per il litigio con Mourinho: ecco il motivo

MilanNews.it

Come riporta il Corriere della Sera, Marco Serra domani sarà ufficialmente dismesso: era l'arbitro divenuto celebre sia per il famoso gol annullato a Messias in Milan-Spezia della stagione 21/22, rincuorato poi da alcuni giocatori rossoneri tra cui Ibrahimovic, sia per litigio con Mourinho a Cremona nel ruolo di quarto uomo. Ma non sono queste le motivazioni della sua bocciatura, bensì per "motivate ragioni tecniche".