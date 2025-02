Sette volte su dodici sotto all'inizio: il Milan chiede aiuto ai senatori per rialzare la testa

Supercoppa a parte, sembra non essere cambiato molto il cammino del Milan con il cambio in panchina. L'avvicendamento che ha portato all'esonero di Paulo Fonseca e l'arrivo di Sergio Conceiçao sembra aver dato i suoi frutti e la scossa tanto attesa soltanto in avvio con il successo di Riyad contro l'Inter in rimonta che ha portato il trofeo nella bacheca di via Aldo Rossi. Per il resto sembra che la situazione sia rimasta la stessa con gli stessi problemi ad attanagliare la formazione rossonera.

Sette volte su dodici sotto all'inizio

Proseguono quindi gli stessi problemi. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, non sono mai arrivate per il Diavolo tre vittorie consecutive con la squadra che è andata sotto inizialmente in sette gare su dodici giocate con l’ex centrocampista di Lazio e Inter in panchina. Un’instabilità che non sembra essere stata risolta nemmeno con il cambio in panchina.

L'aiuto dei senatori

E in questa discontinuità che attanaglia il Milan non si salvano nemmeno i senatori. Nel match di Rotterdam è stato fatale un errore in avvio di Maignan. Il portiere rossonero e Theo Hernandez, per esempio, stanno rendendo al di sotto dei loro standard. Scontato dire che servirà anche il loro apporto per ritrovare quella continuità necessaria e soprattutto quei risultati che possano aiutare il Milan a rialzarsi definitivamente in classifica.