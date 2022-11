Settebello Milan al Mondiale: tanti in cerca di gloria. E Pioli spera

MilanNews.it

Un settebello rossonero è pronto a prendersi la propria scena nel Mondiale di Qatar 2022 che comincerà oggi con la gara inaugurale tra i padroni di casa e l'Ecuador: con Sergiño Dest (Stati Uniti), Simon Kjaer (Danimarca), Fodé Ballo-Touré (Senegal), Rafael Leao (Portogallo), Theo Hernandez e Olivier Giroud (Francia) e Charles De Ketelaere (Belgio) in campo, infatti, il Milan ha l'ambizione di fare più di una bella figura nella massima competizione internazionale per nazionali.

In cerca di gloria

Una buona percentuale dei 7, d'altronde, non nasconde ambizioni importantissime. La Francia di Theo Hernandez e Olivier Giroud, per cominciare, è campione in carica e tra le favorite per la vittoria finale, con l'attaccante rossonero che, dopo il forfait definitivo di Benzema, sarà la punta titolare di Deschamps con tutti gli onori e gli oneri del caso. Dell'attacco rossonero è stella Rafael Leao, chiamato, dopo l'infortunio di Diogo Jota e i problemi di Cristano Ronaldo, a essere protagonista col suo Portogallo. È in cerca di gloria, sia personale che di squadra, anche De Ketelaere con il suo Belgio: la speranza è che l'aria fiamminga del centro sportivo belga in Qatar possa ridargli quella scossa mentale e, di conseguenza, tecnica non arrivata nei suoi primi tre mesi in rossonero. Possibili sorprese la Danimarca di Kjaer e gli USA di Dest, attenzione anche al Senegeal di Ballo-Tourè. Tutti, insomma, in cerca di più o meno alta gloria.



E Pioli spera

Chi, dall'Italia, guarderà con molta attenzione questi Mondiali è, ovviamente, Stefano Pioli, sempre molto fiero di mandare i suoi ragazzi in giro per il mondo; i vari percorsi iridati dei sopracitati convocati daranno modo al tecnico rossonero di capire quando potrà riavere a disposizioni i suoi calciatori, con la settimana di Dubai (11-20 dicembre) cerchiata in rosso. La speranza è che, ovviamente, nessuno torni a casa con problemi fisici e che, soprattutto, questo Mondiale serva a chi sarà in campo per ricaricarsi mentalmente per la seconda parte di stagione, per gli altri a casa di recuperare energie e da infortuni.