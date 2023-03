"Settimana chiave, grandi ambizioni": le foto dell'allenamento odierno a Milanello

Oggi il Milan si è allenato a Milanello a due giorni dalla sfida di mercoledì contro il Tottenham in Champions League: "Settimana chiave, grandi ambizioni", la didascalia scelta per pubblicare sui social alcuni scatti dalla seduta odierna.

{"errors":[{"message":"Your current API plan does not include access to this endpoint, please see https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-api for more information","code":467}]}