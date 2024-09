Settimana Internazionale delle Persone Sorde: Milan, Fondazione Milan ed Ente Nazionale Sordi rinnovano la propria collaborazione

In occasione della Settimana Internazionale delle Persone Sorde, AC Milan, Fondazione Milan ed Ente Nazionale Sordi rinnovano la propria collaborazione con l'ambizione di continuare a rendere il Club rossonero sempre più accessibile e inclusivo, contribuendo a guidare un cambiamento positivo dell'intero settore.

Un percorso condiviso che ambisce ad abbattere barriere, abbracciando milioni di tifosi milanisti e appassionati di calcio in tutto il mondo e avvicinandoli così sempre di più alle emozioni del campo e dei suoi protagonisti. Secondo la World Health Organization, quasi il 20% della popolazione globale convive con una qualche forma di perdita di udito.

Per celebrare questa ricorrenza, nelle scorse settimane i calciatori della Prima Squadra maschile hanno accolto presso il Centro Sportivo Milanello alcuni giovani tifosi dell'Ente Nazionale Sordi, che hanno insegnato loro il rispettivo segno nome. Si tratta dello speciale segno utilizzato all'interno delle comunità sorde per identificare in modo univoco una persona, solitamente collegato a una sua caratteristica fisica, qualità o peculiarità, ma anche al suo cognome o la sua esultanza preferita.

Al momento dell'annuncio della formazione ufficiale che sfiderà il Lecce a San Siro il prossimo venerdì 27 settembre, per la prima volta nel calcio italiano, saranno gli stessi calciatori rossoneri a eseguire il proprio segno nome sui maxischermi dello stadio per presentarsi ai tifosi sugli spalti. Tra di loro, sarà presente anche una delegazione dell'Ente Nazionale Sordi, invitata dal Club e da Fondazione Milan ad assistere al match e vivere così un'esperienza unica di divertimento e di inclusività.

Prima del fischio d'inizio, alcuni rappresentanti di Fondazione Milan ed ENS Lombardia – affiancati da un interprete professionista – saranno protagonisti di un'intervista a bordocampo che sarà proiettata sui maxischermi di San Siro per condividere coi presenti i valori e le iniziative che da anni contraddistinguono la loro collaborazione.

Il Presidente di AC Milan e Fondazione Milan Paolo Scaroni ha commentato: "Il lavoro svolto in questi anni al fianco di un'istituzione prestigiosa come l'Ente Nazionale Sordi ha dato un contributo sostanziale nel rendere il nostro Club sempre più accessibile per tutti i nostri tifosi, che sono sempre al cuore di tutte le nostre attività. Attraverso la realizzazione di soluzioni concrete e iniziative come quella di domani, vogliamo continuare a stimolare un cambiamento positivo dell'intero settore calcistico".

Renzo Corti, Presidente del Consiglio Regionale Lombardo dell'Ente Nazionale Sordi, ha aggiunto: "Siamo felici che anche in questa stagione il pubblico tifoso sordo possa fruire degli eventi e dei contenuti digitali del Milan, che dimostra ancora una volta di avere un occhio di riguardo per promuovere equità sociale, uguaglianza e inclusività. Grazie alla stipula di una nuova convenzione con Fondazione Milan, gli eventi che interessano i numerosi tifosi sordi rossoneri continueranno a essere accessibili con sottotitolazione e traduzione LIS. Speriamo così di rendere felici i tifosi sordi che da sempre seguono la loro squadra del cuore e tutti i sordi italiani amanti del calcio!"

L'attività si inserisce all'interno del programma "Il Milan per tutti", contenitore delle tante iniziative realizzate dal Club per garantire maggiore accessibilità possibile ai propri spazi fisici e digitali. Tra le tante progettualità dedicate ai tifosi rossoneri con disabilità o provenienti da contesti sociali complicati, durante il corso della stagione sportiva tutte le conferenze stampa prepartita dell'allenatore della Prima Squadra maschile vengono tradotte simultaneamente in LIS per permettere ai tifosi rossoneri con disabilità uditiva di godere appieno di uno dei momenti cardine della settimana calcistica.