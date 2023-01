Settore giovanile, Carbone: "Camarda è all'inizio: non è giusto mettergli addosso queste aspettative"

MilanNews.it

© foto di Antonio Vitiello

Angelo Carbone, responsabile del settore giovanile del Milan, ha parlato ai microfoni di Tuttosport uscito questa mattina in edicola. Tra i temi toccati anche quello relativo alla stella delle giovanili rossoneri Francesco Camarda, classe 2008 di cui si fa un gran parlare. Carbone, elogiandolo, ha voluto però frenare gli entusiasmi per il bene del ragazzo: "E' una cosa bellissima che si parli del giocatore, lo merita come ragazzo. Ha ottime qualità, dimostrate dalle prestazioni. Ma il suo percorso è solo all'inizio, mettergli addosso troppe aspettative non so se sia la cosa migliore per lui e mi chiedo se sia giusto parlare così tanto di lui".