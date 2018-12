Settore Giovanile, i risultati del weekend

Dopo il ko contro il Sassuolo in trasferta (3-0) si sta facendo pesante la classifica del Milan Primavera, penultimo senza aver mai fatto punti da più di un mese. La 10° giornata è stata negativa, ma i rossoneri non possono permettersi di mollare e anzi devono avere ancora più voglia e rabbia di dare una svolta alla stagione. Nel prossimo appuntamento, lunedì 10 alle 19.00, i ragazzi di Mister Lupi ospiteranno il Cagliari allo stadio Franco Ossola di Varese.

È stato un buon rientro in campionato quello degli U17, che a Cittadella si sono imposti per 2-0 grazie a una ripresa importante e ai gol di Grassi e Colombo. Non sorridono, invece, gli U16: il pareggio a Verona è stato sì raggiunto nel finale e non va buttato via, però non ha permesso di mantenere la vetta del girone B.

Da segnalare anche le 22 reti totali segnate al Franco Scarioni dai 2007, 2008, 2009, 2010 e 2007 femminile.

TUTTI I RISULTATI E I MARCATORI DEL WEEKEND:

MILAN PRIMAVERA: 10° giornata, Sassuolo-Milan 3-0

U17: 11° giornata, Cittadella-Milan 0-2 (1'st Grassi, 16'st Colombo)

U16: 12° giornata, Hellas Verona-Milan 1-1 (39'st N'Gbesso)

ESORDIENTI 2007: Franco Scarioni-Milan 0-2 (Sansone, Liberali)

ESORDIENTI 2008: Milan-Franco Scarioni 8-1 (2 Pinessi, 2 Camarda, Mingirulli, Lupo, Novello, Pandolfi)

ESORDIENTI 2008 (recupero): Milan-Ausonia 6-1 (2 Lupo, 2 Camarda, Pinessi, Pandolfi)

PULCINI 2009: Franco Scarioni-Milan 0-2 (Mazzucchelli, Grilli)

PULCINI 2010: Milan-Seguro 12-0 (4 Borsa, 3 Esposti, 2 Sorrentino, 2 Argint, Maracu)

PULCINI 2007 FEMMINILE: Franco Scarioni-Milan 1-4 (2 Alaimo, Galdino, Carulli)

PULCINI 2008 FEMMINILE: Milan-La Spezia 3-1 (2 Di Qual, Palopoli)