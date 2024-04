Settore giovanile: i risultati del weekend

vedi letture

Cinque vittorie e un pari nei sei incontri disputati, tutti nella giornata di domenica 21 aprile. Questo il bilancio, indubbiamente positivo, del fine settimana appena andato in archivio del Settore Giovanile rossonero. In copertina non può non andare l'Under 15, che si è aggiudicata il Derby in casa nerazzurra e ha scavalcato proprio i rivali cittadini in vetta alla classifica all'ultima giornata di campionato. Pari interno dell'Under 18 contro l'Empoli, tenuto a debita distanza, e successi importanti e di valore per l'Under 17 e l'Under 16, sempre tra le mura amiche del PUMA House of Football. Doppio colpo esterno per le formazioni femminili: la Primavera ha vinto bene a San Marino, l'U17 ha superato nettamente il Monza.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA FEMMINILE: 10ª giornata di ritorno, San Marino-Milan 0-5 (6' e 11' Renzotti, 23', 31' e 33' Longobardi)

UNDER 18: 11ª giornata di ritorno, Milan-Empoli 1-1 (41'st Martinazzi)

UNDER 17 FEMMINILE: 1ª giornata (fase interregionale), Monza-Milan 0-8 (6' Artioli, 8' Hu, 27' Montaperto, 1'st, 13'st e 43'st Stendardi, 4'st Peres, 46'st Tomaselli)

UNDER 17: 12ª giornata di ritorno, Milan-Hellas Verona 2-1 (5' Lontani, 23'st Perin)

UNDER 16: 12ª giornata di ritorno, Milan-Cittadella 4-2 (27' Nolli, 30' Pisati, 31' Plazzotta, 8'st Arnaboldi)

UNDER 15: 13ª giornata di ritorno, Inter-Milan 0-2 (12'st e 22'st Bonomi)