Settore giovanile, i risultati del weekend rossonero

I risultati del weekend del settore giovanile rossonero:

PRIMAVERA: 2ª giornata di ritorno, Cesena-Milan 0-3 (2'st Stalmach, 8'st El Hilali, 31'st Sia)

UNDER 18: 8ª giornata di ritorno, Milan-Venezia 0-0

UNDER 17: 7ª giornata di ritorno, Inter-Milan 2-2 (23' Tezzele, 13'st Bonomi)

UNDER 17 FEMMINILE: 1ª giornata - Fase Interregionale, Fiorentina-Milan 2-2 (28' Zanisi, 39' Stendardi)

UNDER 15 FEMMINILE: 2ª giornata - Fase Interregionale, Milan-Vicenza 8-0 (Franco x3, Hu x2, Di Falco, Galluzzi, Strecapede)

UNDER 14: 3ª giornata di ritorno, Milan-Lecco 4-1 (1' e 14'st Grilli; 19'st Rusu; 21'st Angelicchio)

UNDER 13 FEMMINILE: 1ª giornata, Settimo Milanese-Milan 1-2 (Elshamy, Toschi)

UNDER 11: 1ª giornata, Cimiano-Milan 4-3 (Colombo x2, Kostyuk)

UNDER 11 FEMMINILE: 1ª giornata, Milan-Lombardia Uno 6-3 (Sormani x2, Di Bellonio, Ferrari, Raffaelli, Sapienti)

UNDER 10: 1ª giornata, Club Milano-Milan 1-7 (Gambarotto x3, Pinton x2, Mazreku, Molluso)

UNDER 9: 1ª giornata, Milan-Leone XIII Sport 14-3 (De Chiara x3, Palotta x2, Boriani, Campus, Guerci, Esimoghie, Ilardi, Zaza)