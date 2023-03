Settore giovanile, i risultati del weekend rossonero

Fonte: acmilan.com

È già aria di Primavera. La maschile vince la seconda gara di fila in campionato, la terza per 1-0 compresa quella in Youth League, competizione pronta a tornare in scena con il Quarto di finale (Milan-Atlético Madrid, martedì alle 16.00). Al PUMA House of Football i ragazzi di Abate hanno regolato di misura anche il Bologna grazie a un grande gol di Traorè nella ripresa, raccogliendo punti molto preziosi per risalire in classifica. La femminile trionfa nel Derby con un pirotecnico 7-1.

Colpo a Bergamo per l'Under 18, non sbaglia l'U17, U16 e U15 battono il Venezia in casa rimanendo rispettivamente da soli in testa (i 2007) e accorciando dalla vetta (i 2008, ora a -1). Sorrisi anche per gran parte delle formazioni giovanili femminili.