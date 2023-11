Settore giovanile, il programma del weekend rossonero

vedi letture

Il Settore Giovanile rossonero non si ferma ed è atteso, nel fine settimana in arrivo, da tante sfide interessanti. Nel sabato milanista spiccano gli impegni femminili dell'U17 e dell'U15 contro Baggese e Rozzano. Domenica, l'Under 17 proverà a prolungare la propria striscia record nell'insidiosa trasferta di Lecco, stesso appuntamento in programma per l'Under 14. L'ambiziosa Under 16 di Mister Baldo e l'Under 15 ospiteranno il Brescia al PUMA House of Football per - rispettivamente - confermare e riconquistare la leadership in vetta ai propri gironi. La Primavera femminile andrà invece a caccia del riscatto nel match casalingo contro il Parma, che insegue le rossonere a due lunghezze di distanza.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 18 NOVEMBRE

UNDER 11: 7ª giornata, Milan-Leone XIII, ore 11.00 - PUMA House of Football (Milano)

UNDER 17 FEMMINILE: 8ª giornata, Baggese-Milan, ore 14.30 - Comunale ASD Baggese Calcio (Milano)

UNDER 12: 7ª giornata, Cimiano-Milan, ore 14.30 - Campo Casadei (Milano)

UNDER 10 FEMMINILE: 7ª giornata, Football C. Milanese-Milan, ore 14.30 - CS Metanopoli (San Donato Milanese)

UNDER 9: 7ª giornata, Milan-Franco Scarioni, ore 15.00 - PUMA House of Football (Milano)

UNDER 13: 6ª giornata, Milan-Renate, ore 15.30 - PUMA House of Football (Milano)

UNDER 11 FEMMINILE: 7ª giornata, Rozzano-Milan, ore 15.45 - CS Comunale (Rozzano)

UNDER 15 FEMMINILE: 7ª giornata, Milan-Enotria, ore 16.00 - PUMA House of Football (Milano)

DOMENICA 19 NOVEMBRE

UNDER 13 FEMMINILE: 7ª giornata, Milan-Buccinasco, ore 10.30 - PUMA House of Football (Milano)

UNDER 15: 9ª giornata, Milan-Brescia, ore 11.00 - PUMA House of Football (Milano)

UNDER 14: 6ª giornata, Lecco-Milan, ore 11.30 - CS Al Bione (Lecco)

UNDER 16: 9ª giornata, Milan-Brescia, ore 13.15 - PUMA House of Football (Milano)

PRIMAVERA FEMMINILE: 7ª giornata, Milan-Parma, ore 14.30 - PUMA House of Football (Milano)

UNDER 17: 10ª giornata, Lecco-Milan, ore 15.00 - Rigamonti-Ceppi (Lecco)