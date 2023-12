Settore giovanile, il programma del weekend rossonero

vedi letture

Il Settore Giovanile rossonero è atteso da una domenica di fuoco. Si parte con il Derby - in trasferta - della Primavera di Mister Ignazio Abate, che mette nel mirino la vetta della classifica. A seguire, Under 17 e Primavera Femminile ospiteranno rispettivamente Udinese e San Marino, mentre Under 15 e Under 16 faranno visita al Cittadella. A chiudere ecco lo scontro diretto dell'Under 18 contro l'Atalanta nel posticipo di lunedì 18 dicembre.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

DOMENICA 17 DICEMBRE

PRIMAVERA: 14ª giornata, Inter-Milan, ore 11.00 - Konami Youth Development Centre (Milano)

La gara della Primavera maschile sarà visibile (al di fuori dell'Italia) sul nostro canale YouTube, tramite abbonamento a questo link: bit.ly/MembershipACM.

UNDER 17: 13ª giornata, Milan-Udinese, ore 12.00 - PUMA House of Football (Milano)

PRIMAVERA FEMMINILE: 10ª giornata, Milan-San Marino, ore 14.30 - PUMA House of Football (Milano)

UNDER 15: 12ª giornata, Cittadella-Milan, ore 14.30 - CS Tombolo (Padova)

UNDER 16: 12ª giornata, Cittadella-Milan, ore 15.00 - CS Tombolo (Padova)

LUNEDÌ 18 DICEMBRE

UNDER 18: 13ª giornata, Atalanta-Milan, ore 11.00 - CS Bortolotti (Bergamo)