Settore giovanile, questo il programma del week end rossonero

vedi letture

La Primavera maschile - in cerca di immediato riscatto dopo il passo falso con la Sampdoria - ad aprire il programma a Cesena, il Monza in comune per Under 18, Under 16 e Under 15, l'Under 17 a Cittadella, il Derby per l'Under 15 femminile, l'Ausonia per Under 12 e Under 9 e non solo. Il primo weekend di aprile sarà ricco e importante per il Settore Giovanile rossonero, molto presente al PUMA House of Football e impegnato al massimo nella fase sempre più calda della stagione.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 5 APRILE

PRIMAVERA, 32ª giornata, Cesena-Milan, ore 11.00 - CS Romagna Centro (Martorano, Cesena)

UNDER 11: campionato, Milan-Accademia Inter, ore 11.30 - PUMA House of Football

UNDER 16: 24ª giornata, Milan-Monza, ore 15.00 - PUMA House of Football

UNDER 10: campionato, Accademia Inter-Milan, ore 15.00 - CS Accademia Internazionale (Milano)

UNDER 9: campionato, Milan-Ausonia, ore 15.00 - PUMA House of Football

UNDER 12: campionato, Ausonia-Milan, ore 15.45 - CS Ausonia 1931 (Milano)

UNDER 15 FEMMINILE: 8ª giornata, Milan-Inter, ore 16.00 - PUMA House of Football

DOMENICA 6 APRILE

UNDER 10 FEMMINILE: campionato, Milan-Rondò Dinamo, ore 10.30 - PUMA House of Football

UNDER 15: 24ª giornata, Milan-Monza, ore 11.00 - PUMA House of Football

UNDER 14: campionato, Monza-Milan, ore 11.00 - CS Monzello (Monza)

UNDER 17 FEMMINILE: 8ª giornata (interregionale), Juventus-Milan, ore 12.45 - CS Garino (Vinovo, Torino)

UNDER 17: 24ª giornata, Cittadella-Milan, ore 14.00 - CS Sant'Andrea 2 (Tombolo, Padova)

UNDER 18: 28ª giornata, Milan-Monza, ore 15.00 - PUMA House of Football

UNDER 14 FEMMINILE: campionato, Milan-Cinisello, ore 15.00 - PUMA House of Football