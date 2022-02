Settore giovanile rossonero: il programma del weekend

Fonte: acmilan.com

Tanti appuntamenti importanti, nel fine settimana, per il nostro Settore Giovanile. Si parte sabato, con diverse formazioni rossonere che saranno impegnate in casa al Vismara: spicca soprattutto il Derby dell'U17 di Mister Lantignotti, un Milan-Inter che vale anche il primato in classifica. In campo anche due rappresentative femminili - U15 e U13 - oltre a tutte le annate più piccole da U9 a U13.

Domenica invece sarà soprattutto la giornata delle due Primavera: la maschile ospita l'Atalanta in un duello chiave in ottica playoff, la femminile sarà di scena in Sardegna contro la Sassari Torres. Da sottolineare anche l'impegno dell'U18, reduce da un Derby infrasettimanale e attesa dalla trasferta di Parma, e dell'U17 femminile.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 26 FEBBRAIO

UNDER 17: 7ª giornata di ritorno, Milan-Inter, ore 15.00 - CS Vismara (Milano)

UNDER 15 FEMMINILE: 6ª giornata di ritorno, Milan-Pro Sesto, ore 16.00 - CS Vismara (Milano)

UNDER 13: 6ª giornata di ritorno, Milan-Como, ore 16.00 - CS Vismara (Milano)

UNDER 13 FEMMINILE: 2ª giornata, Sesto 2012-Milan, ore 17.00 - Comunale Sandro Pertini (Sesto San Giovanni)

UNDER 12: 2ª giornata, Milan-Ausonia, ore 15.30 - CS Vismara (Milano)

UNDER 11: 2ª giornata, Acc. Inter-Milan, ore 14.00 - CS Accademia Internazionale (Milano)

UNDER 10: 2ª giornata, Milan-Pro Sesto, ore 15.30 - CS Vismara (Milano)

UNDER 9: 2ª giornata, Masserono Marchese-Milan, ore 16.00 - CS G. Catozzi (Milano)

DOMENICA 27 FEBBRAIO

PRIMAVERA: 4ª giornata di ritorno, Milan-Atalanta, ore 12.30 - CS Vismara (Milano)

PRIMAVERA FEMMINILE: 4ª giornata di ritorno, Sassari Torres-Milan, ore 14.30 - Stadio Comunale Basilio Canu (Sennori)

UNDER 18: 5ª giornata di ritorno, Parma-Milan, ore 15.00 - CS Parma Calcio (Collecchio)

UNDER 17 FEMMINILE: 6ª giornata di ritorno, Sedriano-Milan, ore 9.30 - CS Comunale (Milano)

UNDER 11 FEMMINILE: 2ª giornata, Milan-Milano Footbal Academy, ore 10.30 - CS Vismara (Milano)