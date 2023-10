Settore giovanile rossonero: il programma del weekend

vedi letture

Un nuovo fine settimana all'orizzonte per il nostro Settore Giovanile e il programma si preannuncia ricco: Under 15, Under 16 e Under 17 saranno tutte e tre impegnate contro il Südtirol, le prime due in trasferta e la terza al PUMA House of Football. Scocca l'ora del debutto stagionale per l'U17 femminile, che giocherà due partite in tre giorni: sabato contro il Cesano Boscone e lunedì contro il Buccinasco. La Primavera in campo domenica contro l'Atalanta, prima della sosta, così come l'U18 che giocherà in trasferta contro la Sampdoria a Bogliasco.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 7 OTTOBRE

UNDER 17 FEMMINILE: 2ª giornata di andata, Milan-Cesano Boscone, ore 16.00 - PUMA House of Football (CS Vismara, Milano)

DOMENICA 8 OTTOBRE

UNDER 15: 3ª giornata di andata, Südtirol-Milan, ore 11.00 - Maso Ronco (Appiano, BZ)

UNDER 16: 3ª giornata di andata, Südtirol-Milan, ore 11.00 - Maso Ronco (Appiano, BZ)

UNDER 17: 5ª giornata di andata, Milan-Südtirol, ore 15.00 - PUMA House of Football (CS Vismara, Milano)

UNDER 18: 4ª giornata di andata, Sampdoria-Milan, ore 17.00 - Tre Campanili (Bogliasco, GE)

PRIMAVERA: 6ª giornata di andata, Milan-Atalanta, ore 11.00 - PUMA House of Football (CS Vismara, Milano) - Ingresso gratuito con biglietto da scaricare qui: acmi.land/MilanAtalanta_U19.

La partita della Primavera maschile sarà visibile (al di fuori dell'Italia) sul nostro canale YouTube, tramite abbonamento a questo link: bit.ly/MembershipACM.

LUNEDÌ 9 OTTOBRE

UNDER 17 FEMMINILE: recupero 1ª giornata di andata, Milan-Buccinasco, ore 18.30 - PUMA House of Football (CS Vismara, Milano)