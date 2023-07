Severgnini sul CorSera: "L’ingordigia non può toglierci le bandiere"

Nel suo consueto fondo sul Corriere della Sera, il giornalista Beppe Severgnini ha detto la sua sul calcio attuale sempre meno romantico: "Romelu Lukaku ora ha perso l’ingaggio e, diciamolo, la faccia. Il doppio passo di un attaccante entusiasma. Il doppio gioco, meno. Se la delusione di noi interisti è fresca e bruciante - un ossimoro per questo torrido luglio - dispiaceri simili hanno colpito altre tifoserie. Il rossonero Sandro Tonali, dopo aver giurato amore eterno al Milan, ha accettato la corte - e i bonifici - del Newcastle. Ciro Immobile, capitano della Lazio, sta per andarsene in Arabia Saudita, dove lo attende il compagno di squadra Sergej Milinkovic-Savic". Svergnini, però, vuole ancora credere in un certo calcio: "Dobbiamo rassegnarci, quindi? Forse non ancora.

I professionisti del calcio forse sottovalutano l’impatto economico del romanticismo. Perché questo è il tifo: romantico, oppure non è. Chi ama una squadra per tutta la vita sa di inseguire un’idea platonica, fatta di memoria, di colori e di nomi. I presidenti, gli allenatori e i giocatori cambiano, certo. Ma quelli che rimangono - nella storia, nei ricordi - valgono di più. In tutti i sensi".