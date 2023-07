Severgnini: "Tonali, dopo aver giurato amore eterno al Milan, ha accettato la corte e i bonifici del Newcastle. Dobbiamo rassegnarci senza le bandiere, quindi?"

Nel suo consueto fondo sul Corriere della Sera, il giornalista Beppe Severgnini ha detto la sua sul calcio attuale sempre meno romantico: "Romelu Lukaku ora ha perso l’ingaggio e, diciamolo, la faccia. Il doppio passo di un attaccante entusiasma. Il doppio gioco, meno. Se la delusione di noi interisti è fresca e bruciante - un ossimoro per questo torrido luglio - dispiaceri simili hanno colpito altre tifoserie.

Il rossonero Sandro Tonali, dopo aver giurato amore eterno al Milan, ha accettato la corte - e i bonifici - del Newcastle. Ciro Immobile, capitano della Lazio, sta per andarsene in Arabia Saudita, dove lo attende il compagno di squadra Sergej Milinkovic-Savic". Svergnini, però, vuole ancora credere in un certo calcio: "Dobbiamo rassegnarci, quindi? Forse non ancora.