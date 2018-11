'Sfuma' il sogno del calcio di Bolt

(ANSA) - GOSFORD (AUSTRALIA), 2 NOV - Il sogno di Usain Bolt di diventare un calciatore professionista in Australia si è infranto: l'ex re dello sprint olimpico non ha trovato un accordo economico con i Central Coast Mariners. La società ha hanno annunciato che il periodo di allenamento per un periodo indefinito di Bolt con il club "si è concluso, con effetto immediato". Secondo quanto riferito, i Central Coast avrebbero offerto a Bolt un contratto del valore di 150.000 dollari australiani e la possibilità di incrementare la cifra grazie all'ausilio di sponsor esterni, ma il management dell'otto volte oro olimpico ha respinto l'offerta. Bolt, che non ha mai giocato a calcio ad alti livelli, si è allenato con i Mariners a settembre e ottobre, ma è sceso in campo solo in alcune partite amichevoli, mai in campionato. Il proprietario dei Mariners, Mike Charlesworth, ha dichiarato che 'è stato un piacere lavorare con Usain per cercare di realizzare il suo desiderio di diventare un calciatore professionista'.