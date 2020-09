Shamrock-Milan, 18 giocatori in distinta: sette in panchina, due dei convocati siederanno in tribuna

Stefano Pioli ha convocato venti giocatori per il preliminare di Europa League contro lo Shamrock Rovers. Di questi, oltre agli undici titolari, sette siederanno in panchina e due verranno lasciati in tribuna. La distinta sarà quindi di diciotto giocatori.

