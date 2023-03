Sheva avverte il Milan: "Kane è un campione, non gli va lasciato un centimetro"

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

Il pericolo numero uno per il Milan stasera sarà Kane. Un grande ex attaccante come Andriy Shevchenko ha spiegato alla Gazzetta dello Sport cosa bisogna fare per fermarlo: "E’ un giocatore che in qualsiasi secondo ti può mettere in difficoltà. E’ un campione che gioca per la squadra, un vero leader, non gli va lasciato un centimetro di spazio. Thiaw e la difesa, e con loro tutta la squadra, dovranno essere capaci di una gara attentissima, senza la minima sbavatura. Serate così possono portarti a un livello superiore".