Shevchenko: "Al Milan nessun problema di ambientamento, devo ringraziare Ambrosini e Costacurta. Ecco uno dei gol più difficili che ho segnato"

vedi letture

L'ex attaccante del Milan, Andriy Shevchenko, presente al Festival dello Sport a Trento, ha parlato dal palco. Queste le sue parole raccolte da TMW:

“Al Milan non ho avuto nessun tipo di problema a livello di ambientamento. Specie nei primi mesi i miei compagni mi hanno aiutato tantissimo, non sono mai stato lasciato solo. Il mio primo compagno di stanza fu Ambrosini e riuscii a comunicare sin da subito. Le prime piccole parole in italiano, le prime conversazioni. Anche Costacurta mi accompagnava agli allenamenti e Billy è stato fondamentale perché da lui ho imparato tantissimo. Ho segnato tanti gol, uno dei più difficili sono riuscito a segnarlo alla Roma su un lancio di Clarence Seedorf. Non avevo il tempo di stoppare la palla e girarmi, il campo era anche bagnato. Decisi in un secondo di anticipare il tiro con il sinistro e feci gol. Il gesto tecnico fu veramente difficile”.