Shevchenko: "I tifosi del Milan sono sempre dentro il mio cuore"

© foto di www.imagephotoagency.it

Andriy Shevchenko, leggenda rossonera, ha rilasciato una lunga intervista a Milan TV durante la trasmissione Inferno del Lunedì soffermandosi sul legame con i tifosi rossoneri: "Il Milan è una grande famiglia per me. Credo che questa sia la parola giusta per questa squadra. La storia che ha scritto il Milan dovrebbe aiutare i giocatori per la semifinale contro l'Inter e avere motivazione e il giusto atteggiamento. Bisogna anche credere nel mister, bisogna rispettare il suo piano e cercare di fare le cose giuste in campo. Il Milan mi è piaciuto moltissimo quest'anno perché la squadra ha sempre lottato insieme.

Il primo tempo contro l'Inter è stato un episodio, nel secondo tempo c'è stata una grande reazione. Questo mi fa pensare che il Milan possa ribaltare tutto. I tifosi del Milan sono sempre dentro il mio cuore. Bisogna crederci e sperare per dare una buona energia alla squadra. Forza Milan".