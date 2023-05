Shevchenko: "Il Milan dovrà fare capire all'Inter che il ritorno sarà diverso"

MilanNews.it

Andriy Shevchenko, leggenda rossonera, ha rilasciato un'intervista a Milan TV soffermandosi anche sull'atteggiamento che i rossoneri dovranno mettere in campo contro l'Inter: "Il coraggio va interpretato in modo giusto. Lasciare tutto scoperto e andare a rimontare la partita è sbagliato. La partita dura novanta minuti, è importante sbloccarla ma ci dev'essere un piano di gioco e delle interpretazioni giuste per gestire i momenti. Non bisogna avere subito fretta. Il Milan deve fare vedere all'Inter che questa partita si giocherà in modo diverso, con la voglia di lottare".