Shevchenko: "Il Milan mi ha dato tanto, i tifosi sono sempre rimasti nel mio cuore"

© foto di Uefa/Image Sport

Andrij Shevchenko, ex calciatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport ricordando alcuni momenti della propria carriera rossonera: "Sono arrivato al Milan da ragazzino. Il Milan mi ha dato tanto e mi ha formato come persona e come calciatore. I tempi del Milan erano fantastici. I tifosi hanno tanti meriti ed erano fantastici. Il loro supporto ed entusiasmo è sempre rimasto nel mio cuore".