Shevchenko incoraggia il Milan: "Partita speciale, emozioni uniche. In bocca al lupo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Andriy Shevchenko fu l'uomo che vent'anni fa, nel 2003, decise la prima semifinale di Champions League tra Milan e Inter. Il suo gol bastò ai rossoneri per prenotare un biglietto per Manchester. Questa mattina, sul suo profilo Instagram, il fuoriclasse ucraino ha scritto: "Una partita speciale, emozioni uniche. In bocca al lupo ragazzi", con tanto di cuori rossoneri.