Shevchenko, l'attestato di stima a CR7: "Tra i più grandi della storia"

E' in programma stasera la sfida del gruppo B tra Ucraina e Portogallo, valevole per le qualificazioni a Euro 2020. Da una parte il ct Andriy Shevchenko, dall'altra invece il trascinatore Cristiano Ronaldo: "Affronteremo un'ottima squadra, molto ben organizzata. Composta da grandi giocatori e da uno in particolare, Cristiano Ronaldo, tra i più grandi in assoluto della storia del calcio. Ma noi dovremo cercare di fare la nostra partita, giocheremo in casa e avremo la spinta del nostro pubblico", le parole in conferenza stampa dell'ex attaccante del Milan.