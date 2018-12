Shevchenko: "Milan, tanti giocatori devono prendere la mentalità di Gattuso"

Intervistato da <i>Sky Sport</i>, <b>Andrij Shevchenko</b> si è soffermato anche sul Milan: “Rino combatte sempre. E la cosa più bella è che difende sempre la squadra. Io vedo un Milan in crescita e che sta cercando di aggrapparsi ai primi quattro posti per qualificarsi in Champions League. Tanti giocatori devono prendere la mentalità di Gattuso, la voglia di far bene e stare in alto”.

<b>Tornerai un giorno al Milan?</b>

“Sono milanista, forza Milan”.