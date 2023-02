Shevchenko su Leao: "Spero resti. Il Milan perfetto per crescere gradualmente"

MilanNews.it

Andriy Shevchenko è intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera e ha parlato anche del Milan e di alcuni dei suoi protagonisti. Queste le parole dell'ex leggenda rossonera su Rafael Leao: "Spero che resti. Il Milan è la piazza ideale per crescere gradualmente: l’anno scorso ha vinto lo scudetto, quest’anno si sta mettendo in mostra in Champions. Mi piacerebbe che firmasse il rinnovo"