Shevchenko su San Siro: "Un pezzo della mia vita. Ecco qual è la mia zolla preferita"

Andriy Shevchenko, storico ex attaccante del Milan, era presente a San Siro in occasione della partita tra Italia e Ucraina. Queste le sue parole nel pre partita, in diretta Instagram sul profilo della nazionale italiana, su qual è la sua zolla preferita dello stadio dove ha giocato tante partite con il rossonero addosso: "Questo stadio è un grande pezzo della mia vita. La mia zolla preferita è quella là (indica la porta sotto il settore verde, ndr): in quell'angoletto vicino alla porta dove ho fatto gol nel derby di Champions del 2003"