Shevchenko: "Voglio aiutare bambini e soldati, lo sport ha un impatto sociale incredibile"

Dopo il recente successo in campionato, di cuore e rabbia, contro l'Udinese, il Milan di Stefano Pioli si appresta ad affrontare il Bologna, sabato sera a San Siro alle ore 20.45. Una gara importante per i rossoneri che vogliono continuare a mettere pressione a Inter e Juventus ma anche capire se ha davvero trovato continuità. Nel mondo Milan si respira aria di entusiasmo dopo i risultati ottenuti nel recente periodo in Serie A, con il gruppo di Mister Pioli sempre più unito in campo e fuori. Nella giornata odierna, l'ex iconico attaccante rossonero Andriy Shevchenko è stato eletto nuovo Presidente della Federcalcio Ucraina: questa la lunga e piacevole intervista rilasciata a Sky Sport.

Un momento fondamentale per me e la mia gente

"Voglio ringraziare tutto il popolo ucraino per questa importante nomina, sento molta responsabilità ma sono carico e fiducioso di poter aiutare l'Ucraina in questo brutto momento. Purtroppo la guerra persiste, con bombardamenti e terrore nel mio popolo, ma quello che cercherò di fare è aiutare come sempre, ancor di più, il mio paese: lo sport può darci la giusta spinta per superare i traumi della guerra. Voglio aiutare bambini e soldati, lo sport ha un impatto incredibile su tutti, è un qualcosa di sano che voglio far si che possa essere per tutti".

Campionato ucraino presente nonostante le difficoltà

"Vogliamo continuare a giocare, adesso siamo nella pausa invernale ma ciò che voglio fare è dare sempre il giusto spirito, non dobbiamo arrenderci e lo sport sono sicuro ci darà grande coraggio e umanità. Purtroppo la guerra ha distrutto più di 350 stadi, quelli si ricostruiscono, le persone però.. è difficile, ma siamo un paese fortissimo".

Una personalità forte per l'Ucraina

"Mi onora molto, ho molta pressione ma sono qui per questo, durante le prime terribili fasi della guerra ho voluto mantenere sempre un contatto stretto e continuo con il mio popolo".

Sulla Nazionale di calcio

"E' una bella squadra, giovane e con voglia di dimostrare di fare bene in ogni partita. Ho un grande rapporto con il CT, e con tutti i ragazzi, che dovranno preparsi bene per lo spareggio in vista dei prossimi Europei. C'è ancora tempo, ma un altro obiettivo che ho è quello di provare a migliorare tutto il settore calcistico ucraino. Volevo anche menzionare i bambini, cercheremo infatti di portare lo sport per aiutarli e far vivere a questa generazione e spero anche a quelle future, dei momenti di serenità. Siamo ancora in un momento delicato, ma lavoriamo ogni giorno per arrivare alla pace e quindi alla fine della guerra".