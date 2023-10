Si è girato? No! L'ha parata Giroud. Serata folle a Marassi

Gol, anzi no, VAR. Gol buono, Milan in vantaggio. Uscita incredibilmente violenta di Maignan su Ekuban, VAR, rosso giusto per grave fallo di gioco. Milan senza cambi, in porta a Genova ci va Giroud. Punizione di Gudmundsson, traversa. È finita qui? Assolutamente no.

Il Genoa spinge anche con l'uomo in meno, perché nel frattempo era stato espulso Martinez (Piccinini folle a fermare il gioco con Leao lanciato a rete). C'è bisogno di una doppia uscita disperata di Giroud, che invece di girarsi questa volta si tuffa sul pallone come se ne andasse della sua vita. Sinceramente una situazione al limite del surreale.

Però si è tuffato Giroud al minuto 104 e il Milan ha portato a casa tre punti d'oro. Incredibile.