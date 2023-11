Si ferma Calabria, emergenza terzini per l'Italia. CorSport: "Idea Lazzari"

Nelle ultime ore sono arrivati gli stop di Calabria, Toloi e Meret, che non risponderanno alla convocazione dell'Italia. Il ct Spalletti si è preso qualche altra ora di riflessione per eventuali modifiche, soprattutto sulla fascia destra. Il capitano del Milan si è bloccato a Lecce per un problema muscolare: la risonanza magnetica ha escluso lesioni, ma il sovraccarico al flessore semitendinoso della coscia sinistra lo porterà a rinunciare all'azzurro.

Venerdì non potrà scendere in campo lo squalificato Di Lorenzo, con Darmian titolare ed un cambio necessario nella lista dei convocati: secondo il Corriere dello Sport la scelta potrebbe ricadere su Lazzari, anche se lo juventino Cambiaso può essere utilizzato su entrambe le fasce.