Si gioca troppo: le leghe nazionali studiano una causa contro FIFA e UEFA

Si gioca troppo. Le Leghe calcistiche nazionali di tutto il mondo si stanno unendo in una battaglia comune. Serie A, Premier League, La Liga e altre ancora: tutte stanno marciando verso lo stesso obiettivo. Il motivo di questa unione è la continua espansione del calendario internazionale, nel mirino ci sono soprattutto FIFA e UEFA. Con le competizioni europee e mondiali in costante espansione, lo spazio per i tornei nazionali si sta restringendo sempre di più a causa di un calendario sempre più fitto di partite, che non solo compromette lo spettacolo offerto, ma mette anche a rischio la salute dei giocatori.

Questo è il motivo per cui, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, anche i sindacati dei calciatori di vari paesi stanno schierandosi al fianco delle Leghe nazionali, nello studiare una causa contro FIFA e UEFA. La questione ha una portata globale, poiché coinvolge eventi come il Mondiale del 2026 per le nazionali e il Mondiale per club del 2025. La FIFA, è l'obiezione, ha stabilito il proprio calendario di eventi senza tenere conto delle esigenze dei campionati nazionali, ignorando le proteste delle. In risposta, le Leghe stanno valutando l'opportunità di intraprendere azioni legali contro la FIFA: centrale sarà da questo punto di vista un incontro previsto per il 25 e 26 aprile a Londra.

La World League Association, che rappresenta le Leghe calcistiche di tutto il mondo, sta considerando l'opzione di presentare un ricorso alla Corte di Giustizia Europea contro la FIFA per abuso di posizione dominante nel determinare unilateralmente il calendario internazionale. Uno studio ha evidenziato le potenziali perdite finanziarie subite dalle Leghe nazionali a causa delle decisioni unilaterali della FIFA. La decisione finale sulla strada da seguire sarà presa durante l'assemblea, con la Serie A, la Premier League e La Liga che si muoveranno all'unisono, date le loro posizioni di forza attuali.

Quanto alle date delle competizioni, ricordiamo che il Mondiale del 2026 in Canada, Stati Uniti e Messico vedrà un aumento delle squadre partecipanti da 32 a 48, estendendo così la durata del torneo e accorciando ulteriormente il tempo disponibile per i campionati nazionali. Il Mondiale per club del 2025, che si disputerà sempre negli Stati Uniti, comporterà un aumento del numero di partite per ogni squadra, mettendo ulteriormente alla prova la resistenza degli atleti. Con l'introduzione imminente della nuova Champions League a 36 squadre, il calendario dei club sarà ancora più fitto e affaticante, portando inevitabilmente a sovrapposizioni tra le partite di campionato e quelle internazionali.