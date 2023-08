Si parte con la Coppa Italia: ci sono i preliminari. Le partite odierne

Oggi si scende in campo per giocare alcune partite preliminari di Coppa Italia. Si parte nel pomeriggio con Frosinone-Pisa dove non si escludono sorprese delle famoso calcio d'estate con le preparazioni differenziate per ogni categoria di squadra. Si chiude con un derby tutto emiliano tra Bologna e Cesena. Anche in questo caso la tripla è d'obbligo. Ecco di seguito il programma.

Le partite in programma:

17:45 Frosinone-Pisa

18:00 Udinese-Catanzaro

21:00 Genoa-Modena

21:15 Bologna-Cesena