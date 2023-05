Dopo la vittoria contro la Lazio, il Milan si tuffa già in all-in sull'andata del derby di Champions League, in programma mercoledì a San Siro; oggi, infatti, i ragazzi di Pioli sosterranno il primo allenamento a Milanello: una seduta di scarico per chi ha giocato ieri, classica per il resto del gruppo. Da verificare le condizioni di Rafael Leao.